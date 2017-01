La Scorpio en aurait dans le slip

Les coops sur la Nintendo Switch c'est presque du passé, si on causait un peu de la Scorpio ? Vous savez la console de Microsoft qui va rapidement remplacer le flop Xbox One, console qui a uniquement survécu grâce à l'assise financière de la firme de Redmond. Mais non, c'est un succès voyons, Phil Spencer l'affirme, à tel point que le terme Xbox va être totalement abandonné... c'est dire.



Alors, nos amis geeks de Eurogamer ont pu éplucher à priori un document secret de Area 51 qui dévoileraient quelques secrets.Je vous balance la liste en vrac :

- 6 téraflops de puissance pour envoyer Cooper nager à travers un trou de ver,

- Une bande passante Speedy Gonzales de 320 gigots,

- Toujours un CPU 8 cœurs,

- Une architecture GPU Polaris ou Vega,

- 12 Gigots de RAM GDDR5,

- 4K en natif



Voilà... Bah en fait pas grand chose neuf. Encore un article à clics du Doc pffff.... Alors 4K natif tout en précisant quand même que la course aux pixels n'est pas obligatoire et qu'il peut être plus intéressant d'afficher à la place plus de détails ou une image fluide. Traduction : "la 4K ça ne sert pas à grand chose et notre console n'est pas encore vraiment assez puissante pour ça".



En tout cas les premiers proto de Scorpio existent déjà et la console est toujours prévue pour Noël... Comment va réagir Sony ? Car il est clair qu'il devront réagir, la PS4 PRO n'étant qu'une console intermédiaire qui ne fera long feu, surtout sans lecteur 4K.